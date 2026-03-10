טראמפ מאותת נסיגה? "איראן רוצה לדבר, זה אפשרי"

הנשיא טראמפ ממשיך לשדר מסרים סותרים ומעורפלים בכל הקשור לסיום המלחמה באיראן, כעת מסביר הנשיא כי ייתכן מצב של משא ומתן מול איראן

הנשיא דונלד טראמפ, שוחח עם רשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, והסביר במהלך השיחה כי למרות התקיפות המתמשכות, ייתכן מקום למשא ומתן עם האיראנים.

"אני מבין ושומע, שהמשטר האיראני מאוד רוצה לדבר, רוצה נואשות לדבר. זה אפשרי, זה תלוי על איזה תנאים מדברים, אבל זה אפשרי".

טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם רשת פוקס ניוז, לאחר שב-24 השעות האחרונות הציג שורה של תהפוכות בדבריו בקשר למלחמה באיראן, וסיפק תשובות נוגדות לגבי האפשרות של סיום המלחמה וקצב המשכה הנוכחי.

בדבריו לא פירט טראמפ האם מדובר במשא ומתן "תחת אש" או שהוא אכן צפוי להכריז על עצירת המערכה ומעבר מלא למגעים דיפלומטים.