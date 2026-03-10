טיל מאיראן למרכז יורט; אין נפגעים, נזק קל בלבד

ההתרעה פורסמה לאחר זיהוי שיגורים לעבר ישראל, ובפיקוד העורף עדכנו כי ייתכן שבדקות הקרובות יופעלו אזעקות במספר אזורים ברחבי הארץ. הציבור מתבקש להיות ערוך ולהישמע להנחיות

טיל ששוגר מאיראן היום (שלישי) לעבר ישראל יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית. בעקבות היירוט אותרו במספר מוקדים שברי יירוט שנפלו בשטח.

שוטרי מחוז חוף וחבלני המשטרה פועלים כעת בכמה זירות כדי לאתר פריטים נוספים ולוודא שאין סכנה נוספת לציבור.

לפי הדיווחים נגרם נזק קל לרכוש בלבד, ובשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. במשטרה קוראים לציבור שלא להתקרב לשברי יירוט או לחפצים חשודים ולדווח מיד למוקדי החירום.



האזעקות נשמעו בירושלים, מערב לכיש, לכיש, שפלת יהודה, יהודה, השרון, גוש דן, ירקון, השפלה, השומרון והבקעה.