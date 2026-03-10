חדש בסרוגים: 'ממלכת האותיות' עם אביה

במיוחד לתקופה שבה מוסדות החינוך סגורים והילדים מחפשים תעסוקה, אביה ואתר סרוגים מאחדים כוחות ומשיקים סדרה חינוכית ומהנה שתלמד את הקטנטנים את אותיות הא'-ב' בצורה חווייתית

ממלכת האותיות - כוכבת הילדים יה-יה אביה (אביה הרנוי) ואתר סרוגים בסדרה חדשה ללימוד האותיות!

התקופה שבה הילדים נמצאים בבית ללא מסגרות לימודים מציבה בפני הורים רבים אתגר מוכר: איך מעסיקים את הקטנטנים בצורה שהיא גם מהנה וגם בעלת ערך מוסף?

בדיוק כדי לענות על הצורך הזה, חברו יחד אביה ואתר "סרוגים" להפקת מקור מיוחדת שעושה סדר – סדרה חדשה ללמידת האותיות.

הסדרה החדשה נועדה להנגיש את עולם האותיות והקריאה לילדי הגיל הרך בצורה קלילה.

״הבנו שבימים שבהם אין שגרה ואין לימודים מסודרים, ההורים מחפשים תוכן איכותי שאפשר לסמוך עליו. החיבור בין אביה לסרוגים מאפשר לנו להביא לכל בית בישראל סדרה שלא רק תעביר לילדים את הזמן בכיף, אלא גם תעניק להם כלים חינוכיים משמעותיים להמשך הדרך."

הסדרה המלאה זמינה כעת לצפייה ישירה באתר. אז הכינו את המסכים, קראו לילדים, ובואו ללמוד את האותיות יחד איתנו!