לראשונה מתחילת המבצע - זה השר החשוב שהגיע לבקר בישראל

שר החוץ גדעון סער מארח היום (שלישי) בישראל את שר החוץ של גרמניה יוהאן ואדפול.

שר החוץ סער ושר החוץ הגרמני ואדפול עם ראש עיריית בית שמש בזירת פגיעת הטיל צילום: שלומי אמסלם/לע

השרים ביקרו יחד בזירת פגיעת הטיל שנורה מאיראן לבית שמש, שם נפגשו עם סמדר כץ, שאיבדה את בעלה אורן שנרצח מפגיעת הטיל ואת שמרית פרץ, בתה של בלוריה כהן ואחותו של יוסי שנרצחו גם הם מהירי.

ללא

במהלך הביקור, סמדר כץ פנתה במסר לעולם מזירת הפיגוע עם שר החוץ סער ושר החוץ של גרמניה ואדפול: "עם ישראל חי וקיים! אולי ישברו לנו את הגוף, אבל את הנשמה ואת הנפש לא ייקחו לנו!"