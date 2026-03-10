משרד המלחמה חושף: "10 ימים ראשונים למבצע, רק ההתחלה"

משרד המלחמה האמריקאי חשף גרפיקה חדשה אחרי מסיבת העיתונאים של מזכיר המלחמה, פיט הגסת', בה חשפו את לוח הזמנים ואת קצב ההתקדמות בלחימה באיראן

אחרי עשרה ימים של תקיפות אינטנסיביות, ולאחר שמזכיר המלחמה הגסת' הבהיר כי המלחמה תימשך עד לתבוסה מוחלטת של איראן, משרד המלחמה מפרסם כעת גרפיקה מיוחדת על המהלכים שבוצעו, וההישגים שנצברו עד כה במערכה.

הגרפיקה, מציגה סיכום אסטרטגי של עשרת הימים הראשונים למבצע נגד איראן, וחושף את לוח הזמנים ואת התפתחות המבצע, כאשר מוקדם יותר הודיע המזכיר הגסת' כי היום יהיה "היום האינטנסיבי ביותר עד כה" בתקיפות על איראן.

מבצע "Epic Fury": סיכום עשרת הימים הראשונים

פתיחת המערכה (28 בפברואר - 1 במרץ): המבצע החל במטחי טילים אמריקאים כבדים לעבר מטרות נבחרות. בתוך 24 שעות הושגה עליונות אווירית ישראלית בשמי טהראן.

הסלמה אווירית (2 במרץ): מפציצים אסטרטגיים של ארה"ב (B-52, B-1, B-2) ביצעו גלי תקיפה מסיביים ("Bomber Pulses") ברחבי המדינה.

הזירה הימית (3 - 5 במרץ): חיל הים האיראני נדחק לחלוטין מהמפרץ הערבי וממפרץ עומאן. צוללת תקיפה אמריקאית (SSN) הטביעה ספינת מלחמה איראנית, ונושאת כטב"מים של משמרות המהפכה (במשקל 40 אלף טון) אותרה והושמדה.

שיא המבצע (8 - 9 במרץ): בוצעה תקיפת "LUCAS" משולבת ורב-צירית. עד ליום העשירי של המערכה, דווח כי כ-50 כלי שיט איראניים הוצאו מכלל פעולה, מה שסימן את קריסת הכוח הימי של הרפובליקה האסלאמית במרחב.