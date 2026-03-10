"לא ייאמן": הסערה החדשה סביב בצלאל זיני

לאחר שבית המשפט המחוזי הורה היום לשחרר למעצר בית את בצלאל זיני, ברשת התחוללה סערה סביב הנימוק: "זה לא ייאמן"

שופט המחוזי הורה היום (שלישי) לשחרר למעצר בית את בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני, שחשוד בהברחת סחורה לעזה.

בנימוק מסר השופט: "האם אדם שגדל בציונות הדתית, השפיץ של ישראל במערכה, וכולנו יודעים מי אח שלו, יסכן את ישראל?", את הדברים אמר השופט בתגובה לפרקליטות מדוע הוא לא מבין את סעיף ה"סיוע לאויב בזמן מלחמה".

הנימוק של השופט עורר סערה גדולה ברשת.

כתב המשפט גיא פלג התייחס לדברים וכתב: ""סעיף האישום כנגד בצלאל זיני - מופרע. בקשת המעצר, בנסיבות, לא סבירה. ‏אבל, זה הנימוק? ‏ככה מקבלים בישראל החלטות שיפוטיות? ‏לפי מי האח, ואיפה גדל? ‏לא יאמן!".

מנגד, כתב המשפט אבישי גרינצייג כתב: "זו סערה בכוס שוקו. ‏השופט אלון גביזון שחרר למעצר בית את כל הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לעזה, אם אין להם עבר פלילי מכביד.

‏ לא רק את בצלאל זיני, ולא רק ציונים דתיים או את מי שהאח שלהם עומד בראש השב״כ. ‏כך לדוגמה, שחרר את יורי יעקובוב, אביאל בן דוד ומאיר לוי".

יחד עם זאת, רבים הסכימו שאכן חלופת המעצר הגיונית, אך תהו מה פשר הנימוק המוזר של השופט.

בהקשר לכך ענה גרינצייג: "גם אם הניסוח של השופט גביזון לא מוצלח, בעיניי זה לקחת כמה מילים ולהוציא אותן מההקשר. ‏כשאתה בוחן חלופת מעצר, אתה אמור לבחון מה הסיכוי שהוא יחזור לבצע את העבירות. וברור שאתה בוחן את ההווי והסביבה של הבן אדם כדי להכריע מה ההיתכנות. ‏זה בדיוק מה שעושה שירות המבחן מדי יום".

עוד הוא הוסיף: "בן אדם שגר בעפרה, משרת במילואים ביחידה שנלחמת בחמאס, מחנך את ילדיו לערכים מאוד ברורים, אח שלו ראש השב״כ - גם אם חטא ונפל בהברחת סחורות ממניע של בצע כסף, מה הסיכוי להערכתך שהוא יחליט עכשיו לבצע עבירה ביטחונית? במילואים הוא כבר לא ישרת. ‏מה החשש?"