הירי לצפון: משולב מאיראן ומחיזבאללה

שוב: התרעה מקדימה בצפון בעקבות ירי שיגורים מאיראן.

התרעות מקדימות הופעלו כעת (שלישי) במספר אזורים בצפון הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן ומחיזבאללה.

בהודעת פיקוד העורף נמסר: בעקבות זיהוי שיגורים, אזעקות הופעלו בצפון הגולן, דרום הגולן, גליל תחתון, העמקים, גליל עליון, מרכז הגליל, בקעת בית שאן, קו העימות, ואדי ערה, מנשה, הכרמל, המפרץ.



כמו כן מעגל האזעקות התרחב אף לנתניה והסביבה.

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. צוותי מד"א מטפלים במקרים ספורים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן".