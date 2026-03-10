נפתלי בנט בתגובה ראשונה למזימת הממשלה

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את הממשלה על המהלך החדש שלה: "כמו גנבים בלילה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שלישי) לתכנון הממשלה להעביר כ-5 מיליארד שקלים בכספים קואליציוניים.

בדבריו הוא מסר: "בזמן שעם ישראל נלחם בחזית, הממשלה הזאת מתעסקת בלבזוז את הקופה הציבורית. כמו גנבים בלילה. הם עושים פוליטיקה בשעת מלחמה ושוב קורעים את העם.

בזמן שמאות אלפי מילואימניקים עזבו את הבית כדי להגן על המדינה, הממשלה עכשיו מעבירה בסתר מיליארדי שקלים של כסף פוליטי למשתמטים ועוד תחת כותרת שקרית של ״תקציב חירום״.

הם מעבירים את המיליארדים האלה לא למיגון, לא למשפחות המילואימניקים, לא לשיקום הצפון והדרום, אלא למשתמטים. ועוד בשעת מלחמה(!). הם חושבים שבגלל שעם ישראל טרוד במלחמה הוא לא ישים לב שהם בוזזים אותנו".

לסיום כתב בנט: "אז יש לי חדשות בשבילכם: אנחנו רואים אתכם. עם ישראל לא ישכח ולא יסלח למי שגונב את הכסף של דור העתיד שלנו בזמן מלחמה ומעביר אותו למשתמטים״".