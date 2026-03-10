מלחמה גם בעזה: כוח גולני חיסל 3 מחבלים במנהרה ברפיח

בצל המלחמה עם איראן וחיזבאללה, גם בעזה יש פעילות. כוח של חטיבת גולני שפועל ברפיח - דרום הרצועה - חיסל שלושה מחבלים שיצאו ממנהרה

במקביל למבצע 'שאגת הארי' באיראן ולתקיפות בלבנון, גם בעזה עדיין מתנהלת מלחמה. יותר משנה וחצי אחרי שכוחות צה"ל נכנסו לרפיח, הפעילות בדרום הרצועה נמשכת ללא הפסקה, כשהמוקד המרכזי הוא טיהור מערכות המנהרות שחפרה חמאס לאורך שנים.

החיסול ברפיח: מה קרה

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני, הפועלים במרחב רפיח במסגרת פיקוד הדרום, חיסלו שלושה מחבלים במהלך סריקות שבוצעו בתשתית התת-קרקעית במזרח רפיח. על פי הודעת דובר צה"ל, המחבלים יצאו ממנהרה ונתקלו בכוחות הסורקים את התוואי. אימות החיסולים בוצע לאחר סיום הפעולה.

פיקוד הדרום מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול לטיהור מרחב רפיח מתשתיות טרור תת-קרקעיות, וישארו פרוסים בהתאם לצרכי המבצע. על פי ההודעה הרשמית, המטרה היא לחסל את כל המחבלים השוהים בתוואים ולסלק כל איום מיידי.

מבצעי טיהור מנהרות - מה זה אומר בשטח

מערכת המנהרות של חמאס ברפיח נחשבו לאחת הצפופות ברצועת עזה. אולם אחרי שנה של עבודה נחשפו התשתיות וטיהורן נמשך כל העת.

מדובר בתשתית רחבה הכוללת מנהרות תנועה, מחסני נשק, מרכזי פיקוד ונתיבי בריחה. על פי הערכות שפרסם צה"ל בעבר, מדובר בעשרות קילומטרים של תשתית תת-קרקעית שנבנתה לאורך שנים, חלקה בסמוך לגבול מצרים.

פעולות טיהור מנהרות כוללות סריקה שיטתית של התוואים, נטרול מוקשים ומלכודות שהותיר אחריו הארגון, ופינוי או השמדה של ציוד צבאי שנמצא בתוך המנהרות. מדובר בפעילות מבצעית מורכבת ורבת סיכונים לכוחות הפועלים.

הרקע המבצעי

כוחות צה"ל נכנסו לרפיח במסגרת המשך מבצע "חרבות ברזל". פיקוד הדרום מנהל מאז פעילות שוטפת באזור, תוך מיקוד במבנים שבהם שהו מחבלים ובתשתיות שאפשרו את פעילות חמאס.

צה"ל הדגיש בהודעותיו כי הפעילות ברפיח תימשך כל עוד קיים איום מבצעי מהשטח, ללא קשר לפעילות המקבילה בזירות אחרות.