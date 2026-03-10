הותרו לפרסום שמותיהם של 2 ההרוגים מפגיעת טיל המצרר

עיריית פתח תקווה התירה כעת (שלישי) לפרסום, כי רוסטם גולומוב, בן 61 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת טיל המצרר האיראני באתר בניה ביהוד.

נרצח נוסף מהעיר פתח תקווה הוא אמיד מורטוזוב.

בזירה נוספת בעיר אור יהודה העניקו אתמול חובשים ופרמדיקים טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע באורח קשה מרסיסים. הפצוע פונה לבית החולים שיבא בתל השומר להמשך טיפול.

פרמדיק מד"א, נועם דהן, שהיה בין הצוותים הראשונים שהגיעו לזירת הפגיעה באתר הבניה: "מדובר בזירה מורכבת. אחד מהנפגעים היה ללא דופק וללא נשימה מפציעות קשות כתוצאה מחלקי היירוט. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו. הנפגע השני נפצע באורח קשה, גם הוא מפגיעת חלקי יירוט. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים".