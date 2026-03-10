מומחה לאיראן: "אם היינו יודעים - לא היינו מחסלים את חמינאי"

ראש ענף איראן באמ"ן לשעבר, דני סיטרינוביץ', התייחס בראיון ברשת 13, לבחירתו של מוג'תבא ח'אמנאי, למנהיג העליון של איראן.
בדבריו הוא הפתיע את יושבי הפאנל כאשר אמר: "אם היינו יודעים שמוג'תבא יבחר, אולי היינו צריכים לחשוב טוב אם לחסל את אביו". עוד הוא הוסיף: "הוא שמרן, הרבה יותר קיצוני מאביו והוא חדור מטרה".
מוקדם יותר היום (שלישי) התראיין ב103fm ואמר: "המטרה הראשונה עם מינוי מוג'תבא זה לשדר המשכיות. הוא סוג של גרסה משודרגת של אבא שלו, הוא צעיר, בן 56, אידיאולוג, שמרן, מקורב עמוקות למשמרות המהפכה. בתקופת היותו כמנהיג נראה השפעה של הממסד הביטחוני באיראן". על האפשרות כי המחאות יתחדשו בעקבות המלחמה האחרונה ומינוי המנהיג החדש: "המינוי שלו לא מבטיח רבות לאזרח האיראני. עם סיום המלחמה יהיה קשה לאיראן לחזור לנקודת האפס. הבעיות הגדולות של איראן עוד לפניה. יכול להיות שהמינוי של מוג'תבא יעורר את המחאה מחדש, יכול להיות שנראה משטר מאוד אוטוריטרי והם ינסו למנוע את ההפגנות".
