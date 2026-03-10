מומחה לאיראן: "אם היינו יודעים - לא היינו מחסלים את חמינאי"

ראש ענף איראן באמ"ן לשעבר, דני סיטרינוביץ', התייחס להתפתחות החדשה באיראן וטען: "אם היינו יודעים את זה - אולי לא היינו מחסלים את חמינאי"

ראש ענף איראן באמ"ן לשעבר, דני סיטרינוביץ', התייחס בראיון ברשת 13, לבחירתו של מוג'תבא ח'אמנאי, למנהיג העליון של איראן.

בדבריו הוא הפתיע את יושבי הפאנל כאשר אמר: "אם היינו יודעים שמוג'תבא יבחר, אולי היינו צריכים לחשוב טוב אם לחסל את אביו". עוד הוא הוסיף: "הוא שמרן, הרבה יותר קיצוני מאביו והוא חדור מטרה".