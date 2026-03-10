בלילה הקר: כוחות מג"ב פינו בית במאחז בשומרון

באמצע הלילה הגיעו כוחות מג"ב ומנהל אזרחי למקום ולטענת המשפחה למרות ההבטחות לשמור על הציוד שלהם, נגרם הרס רב לבית, לציוד ולמבנים נוספים

יממה לאחר חנוכת בית בגבעת "שירת ציון" בשטח B, ומעבר משפחת מלכיאל להתגורר במקום, כוחות רבים של מג"ב ומנהל אזרחי פשטו אמש (שני) על המתחם ולטענתה הביאו לנזקים לחפציהם ולמבנים נוספים במקום.

המשפחה טוענת כי למרות הבטחת הקצין כי הפינוי יתבצע עם הוצאת הרהיטים והציוד האישי מהבית, מיד לאחר עזיבת המשפחה, הרס רב התרחש במקום.

קרדיט: ללא

"התעוררנו לקול דפיקות חזקות בדלת, שוטרים בפתח הבית, הורו לנו לעזוב את הבית תוך דקות ספורות, ושברו את הבית לחתיכות." תיארו תושבי המקום.

"זה הזוי שבזמן מלחמה, ולאחר שהתפרסם על הפסקת פעילויות התקפיות בכפרים ביהודה ושומרון, מופנים כוחות הביטחון לעסוק בהרס בתי משפחות בנקודות חזית." הוסיפו התושבים.

קרדיט: ללא

משפחת מלכיאל אשר עברה להתגורר בנקודה לאחרונה, הגיבה לפינוי: "אנחנו עברנו לכאן, להתגורר בתנאים מאתגרים על מנת לחזק את ההתיישבות החלוצית במקום, אנחנו לא מוכנים לקבל את הרדיפה כלפי ההתיישבות, נמשיך ליישב את הארץ ולא נתייאש. הרכבת לגאולת הארץ יצאה לדרך, מי שרוצה מוזמן לעלות, והיא תגיע לייעדה גם אם ינסו לתקוע לה מקלות בגלגלים, בשירת ציון עוד יהיה ישוב גדול ומשגשג בעזרת ה".

גבעת "שירת ציון" (שטח B) הוקמה לפני 4 חודשים צפונית לקדומים, ונבנתה לזכרה של סגן שיר חגאג' שנפלה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018.