עכב המצב הביטחוני: ההתאחדות לכדורגל בהודעה דרמטית

ההתאחדות לכדורגל הודיעה הבוקר (שלישי) כי משחקי חצי גמר גביע המדינה שתוכננו להיערך בשבוע הבא נדחו, זאת בעקבות המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.
על פי הודעת ההתאחדות, המשחק בין הפועל באר שבע לבני יהודה שהיה אמור להתקיים ב-17 במרץ לא ייערך במועדו. גם משחק חצי הגמר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שתוכנן ל-18 במרץ, נדחה.
בהתאחדות לכדורגל ציינו כי ההחלטה התקבלה לנוכח הנחיות גורמי הביטחון, ובשל המצב הביטחוני המתמשך. בשלב זה טרם נקבע מועד חלופי לקיום המשחקים.
עוד נמסר כי מועד חדש למשחקי חצי הגמר ייקבע ויפורסם בהמשך, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף.
