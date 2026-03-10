מאז תחילת 'שאגת הארי': 2,339 נפגעים

מבצע שאגת הארי נכנס היום ליומו האחד-עשר, ומשרד הבריאות מעדכן על מצבת הנפגעים הישראלים מאז השבת שעברה.

הנתונים המלאים נכון לבוקר היום

נכון לשעה 07:00 הבוקר, פונו לבתי החולים ברחבי הארץ 2,339 נפגעים מאז פתיחת המבצע בשבת שעברה. מתוכם מאושפזים כעת 95 איש, כאשר הפילוח לפי חומרת הפציעה נראה כך:

1 במצב אנוש

11 במצב קשה

11 במצב בינוני

69 במצב קל

3 עדיין בהערכה רפואית ולא סווגו סופית

ב-24 השעות האחרונות בלבד הגיעו לבתי החולים 191 נפגעים חדשים. מתוכם אחד במצב אנוש ושלושה במצב קשה, כולם בעקבות פגיעות ישירות של טילים באזור המרכז. עוד שניים במצב בינוני, 172 במצב קל, ו-20 נוספים אובחנו כנפגעי חרדה ופונו לטיפול מתאים.

יש לציין כי רוב בתי החולים עברו למתכונת חירום ומוכנות למתקפת טילים והעבירו את המחלקות למרחבים ממוגנים, מתחת לאדמה, חלקם בחניונים שהוסבו לחדרי אישפוז.

בתוך כך, סוכם על שיתוף פעולה בין בית החולים איכילוב לבין בית החולים אסותא, במסגרתו יתקבלו מטופלים ומטופלות אשר ממתינים לשיקום (באיכילוב או במוסדות אחרים) ויקבלו מענה שיקומי למרות המלחמה.

המחלקה השיקומית המשותפת תפעל על התשתיות הממוגנות של אסותא ת״א ותופעל ע״י צוות רפואי, צוותי אחיוּת וכלל צוותי מקצועות הבריאות מהמרכז הרפואי איכילוב.

כחלק מהלקחים שהופקו ממבצע עם כלביא, ובשיתוף משרד הבריאות, הוקמו באסותא רמת החייל מתחם אשפוז תת קרקעי וכן מתחמי אשפוז ממוגנים על פני 2 קומות אשפוז עיליות, המשמשות כתשתית לאומית ממוגנת של מערכת הבריאות.