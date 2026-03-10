מבזקים
כ"א אדר התשפ"ו
זעזוע ברשת 13: הסמנכ"ל הודיע על התפטרותו
סמנכ"ל רשת מוטי בר זיו, הודיע היום (שלישי) על סיום תפקידו, כך דווח רן בוקר. רשת 13 יודעת זעזועים רבים בשנים האחרונות, ביניהם מאבקים בין העובדים להנהלה ועזיבת עיתונאים.

על פי הפרסום אמש ב"כלכליטס", בעל השליטה ברשת 13, לן בלווטניק, החליט שלא להאריך את תקופת הבלעדיות לדיונים על רכישה עם קבוצת המשקיעים בהובלת פטריק דרהי.

המשמעות של המהלך היא, כי הקבוצה בבעלותו של לן בלווטניק, אקסס, תוכל לקיים דיונים עם גורמים אחרים שמבקשים לרכוש את השליטה בערוץ, מה שכאמור מקרב את אסף רפפורט לרכישת השליטה ברשת.



