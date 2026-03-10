"אנחנו לא בורחים ממלחמה": הזמר שמבקש להפוך את השיר שלו להמנון

על רקע התקופה הביטחונית, הזמר רפא משחרר את "יהודי" - שיר חדש על גאווה יהודית ואחדות. לדבריו, הוא מקווה שהקהל יאמץ את השיר ויהפוך אותו להמנון של התקופה

על רקע התקופה הביטחונית המתוחה, הזמר רפא משחרר סינגל חדש בשם "יהודי", מתוך אלבום הבכורה שלו "ילד ירושלמי". לדבריו, השיר תוכנן לצאת בשלב מאוחר יותר, אך המציאות הובילה אותו להוציא אותו דווקא עכשיו.

האזינו לשיר החדש של רפא' - "יהודי"

רפא' כתב: "אחים ואחיות שלי, עם ישראל היקר. תקופה משוגעת בחוץ אבל אנחנו מאוחדים בכל הכוח עד הניצחון. למרות שכיוונתי לשחרר אחרי החג את 'אל תשלח ידך' - המציאות בחרה בשבילנו וכרגע עם ישראל צריך המנון בועט ומחבק מגאווה".

"שיר שהוא בום ישר ללב"

לדבריו של רפא, מדובר בסינגל השני מתוך אלבום הבכורה עליו הוא עובד בימים אלו - "ילד ירושלמי". זהו שיר שנכתב מתוך רצון לחזק את תחושת הגאווה והזהות היהודית דווקא בתקופה הנוכחית.

רפא' תיאר את השיר כ"שיר שהוא בום ישר ללב של כל יהודי", והוסיף כי הוא מקווה שיעניק תחושת כוח וגאווה למאזינים:

"אני מתפלל שהיא תעשה לכם מה שהיא עושה לי בבטן ושתרגישו גאים להיות חלק מעם הנצח".

מסר של אחדות בעם

מילות השיר משלבות בין זהות יהודית, אמונה וחיבור לעם ולארץ. בפזמון נשמעות השורות: "להיות עם חופשי בארצנו/ אנחנו לא בורחים ממלחמה/ אבא שמור עלינו ועל ילדינו/ יהודים בנשמה".

בהמשך מדגיש השיר גם את האחדות בין חלקי החברה הישראלית: "חילוני או דתי אתה יהודי/ספרדי אשכנזי אתה יהודי/ שמאלני ימני אתה יהודי".

"גאה להיות יהודי"

בסיום, פונה רפא למאזינים וקרא להם להפיץ את השיר: "אני מודה להשם יתברך וכל כך גאה להיות יהודי. עם ישראל חי".

לדבריו, הוא מקווה שהשיר יהפוך להמנון של תקופה: "מוזמנים להתאהב, להתמכר, לחלוק ולשתף - ולשיר איתי בכל הכוח. מכאן אתם אחראים להפוך אותו להמנון".

קצת על רפא'

רפא', ששמו המלא רפאל הלר, הוא זמר ויוצר בן 23 מירושלים. הוא גדל בבית חרדי, ובנעוריו הוגדר כ"נער בסיכון". את שנות ההתבגרות שלו העביר בין סמטאות שכונת נחלאות וקומזיצים של צעירים - חוויות שלדבריו השפיעו על דרכו האישית והמוזיקלית.