במיוחד לימים האלו: מתכון לפרגיות ופתיתים בסיר אחד

כשמבשלים בזמן מלחמה, המטבח הופך למקלט של שפיות. אנחנו מחפשים משהו שיהיה חם, מנחם, ובעיקר כזה שלא ישלח אותנו לשטוף הרים של כלים בין אזעקה לאזעקה. השילוב של פרגיות עסיסיות ופתיתים שסופגים את כל הטעמים בסיר אחד הוא הפתרון המדויק למשפחה רעבה שזקוקה לארוחה מהירה.

סגירת הפרגיות: מחממים את השמן בסיר רחב (סוטאז'). מטגנים את קוביות הפרגיות עד להזהבה קלה מכל הצדדים. מוציאים לצלחת צדדית.

טיגון הבצל והפתיתים: באותו הסיר (עם כל הטעמים שנשארו מהבשר) מטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את השום והפתיתים היבשים ומטגנים יחד כ-2 דקות, כדי שהפתיתים יצופו בשמן ולא יידבקו.

איחוד המנה: מחזירים את הפרגיות לסיר ומערבבים היטב עם הפתיתים והתבלינים.

בישול: מוסיפים את המים הרותחים, מביאים לרתיחה חזקה, מנמיכים את האש למינימום ומכסים.

הסבלנות משתלמת: מבשלים כ-6 עד 8 דקות עד שהמים נספגים. מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה לעוד 5 דקות – זה הסוד לפתיתים שיוצאים "אחד-אחד".