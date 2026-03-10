במיוחד לימים האלו: מתכון לפרגיות ופתיתים בסיר אחד

כשמבשלים בזמן מלחמה, המטבח הופך למקלט של שפיות. אנחנו מחפשים משהו שיהיה חם, מנחם, ובעיקר כזה שלא ישלח אותנו לשטוף הרים של כלים בין אזעקה לאזעקה. השילוב של פרגיות עסיסיות ופתיתים שסופגים את כל הטעמים בסיר אחד הוא הפתרון המדויק למשפחה רעבה שזקוקה לארוחה מהירה.
מתכון לפרגיות ופתיתים בסיר אחד
מה צריך? (ל-4 סועדים)
500 גרם פרגיות חתוכות לקוביות בגודל ביס.
1 חבילה פתיתים (500 גרם).
1 בצל גדול קצוץ דק.
2 שיני שום כתושות.
3 כפות שמן.
3 כוסות מים רותחים.
תבלינים: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור, כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית כורכום. למי שאוהב טעם "של פעם" – כפית אבקת מרק עוף.
איך מכינים?
סגירת הפרגיות: מחממים את השמן בסיר רחב (סוטאז'). מטגנים את קוביות הפרגיות עד להזהבה קלה מכל הצדדים. מוציאים לצלחת צדדית.
טיגון הבצל והפתיתים: באותו הסיר (עם כל הטעמים שנשארו מהבשר) מטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את השום והפתיתים היבשים ומטגנים יחד כ-2 דקות, כדי שהפתיתים יצופו בשמן ולא יידבקו.
איחוד המנה: מחזירים את הפרגיות לסיר ומערבבים היטב עם הפתיתים והתבלינים.
בישול: מוסיפים את המים הרותחים, מביאים לרתיחה חזקה, מנמיכים את האש למינימום ומכסים.
הסבלנות משתלמת: מבשלים כ-6 עד 8 דקות עד שהמים נספגים. מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה לעוד 5 דקות – זה הסוד לפתיתים שיוצאים "אחד-אחד".
טיפ של "סרוגים": אם נשארו לכם במקפיא אפונה וגזר, הוסיפו כוס מהם בשלב של הוספת המים. זה סוגר לכם פינה של ירק בלי עבודה נוספת.
