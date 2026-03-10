הירי מאיראן התחדש: אזעקות בירושלים, מרכז ובדרום הארץ

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שלישי) בירושלים, במרכז הארץ ואף באשקלון ואשדוד, בעקבות שיגורים מאיראן.
בירושלים מדובר באזעקה ראשונה אחרי 71 שעות של שקט, ובמרכז אחרי לילה שקט.
ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. צוותי מד"א מטפלים במקרים ספורים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה.
נזכיר כי אמש ראש עיריית ירושלים משה לאון, הגיש בקשה להחזיר את הלימודים לעיר בהדרגה. על פי הדיווח של מיכאל שמש בבאן חדשות, הבקשה של ליאון היא תחילה עבור כיתות א' -ב' ומוסדות החינוך המיוחד. במקביל, ראשי 17 ערים הודיעו אמש כי לא יפתחו את מערכת החינוך במשך כל השבוע בצל המצב הביטחוני. מדובר בערים ראשון לציון, רמת גן, רחובות, הרצליה, קריית אונה, נס ציונה, כפר סבא, המועצה האזורית שדות דן, רעננה, הוד השרון, יהוד, בת ים, חולון, נתניה, רמת השרון וגבעתיים.
