הירי מאיראן התחדש: אזעקות בירושלים, מרכז ובדרום הארץ

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שלישי) בירושלים, במרכז הארץ ואף באשקלון ואשדוד, בעקבות שיגורים מאיראן.

בירושלים מדובר באזעקה ראשונה אחרי 71 שעות של שקט, ובמרכז אחרי לילה שקט.

ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. צוותי מד"א מטפלים במקרים ספורים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה.