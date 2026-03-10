המלחמה עם איראן: מצרים בהודעה קשה לתושביה

בצל המלחמה של ישראל וארה"ב נגד ישראל - מצרים בהודעה הבוקר לכלל תושביה

מצרים הכריזה היום (שלישי) על העלאת מחירי הדלק "לאור ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור". מצרים אינה היחידה ומדינות נוספות צפויות להכריז על כך.





ישנו חשש כי העלאת המחירים יגרמו לטראמפ להחליט על סיום המלחמה מוקדם מהצפוי, בכדי לא לזעזע את הכלכלה העולמית.







נזכיר כי אמש, מחירי הנפט והדלק בעולם רשמו זינוק חד, המהווה המשך ישיר למגמת העלייה העקבית מאז תחילת הלחימה. נתוני המסחר מראים כי מחיר הנפט חצה את רף 100 הדולרים (עלייה של מעל 13%).