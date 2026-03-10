שר החינוך חושף: המידע הדרמטי שגרם לביטול פתיחת הלימודים

אחרי שכבר היה נראה כי מערכת החינוך בדרך לפתיחה הדרגתית, שר החינוך יואב קיש חשף הבוקר את הנתון שגרם לדחייה

אחרי שכבר היה נראה כי מערכת החינוך בדרך לפתיחה הדרגתית כבר השבוע, פיקוד העורף הודיע אמש על המשך ההנחיות ובכך הכריע כי מוסדות החינוך יישארו סגורים לפחות עד יום ראשון.

מי שהגיב לכך הבוקר, הוא שר החינוך יואב קיש, שהסביר מדוע אחרי כל ההכנות, הישיבות והמתווה הצהוב שפורסם, הוחלט להותיר את בתי הספר סגורים.

בראיון לרדיו 103FM אמר קיש: "אתמול היה יום שגרם לפיקוד העורף לקחת צעד אחורה. בין השיקולים לעכב את פתיחת מוסדות הלימוד, היו גם נושאים מודיעינים".

שר החינוך הגיב גם לביקורות נגד מתווה הלמידה מרחוק ולכך שזה לא עובד, ואמר: "זה לא נכון לומר בצורה גורפת שלמידה מרחוק לא עובדת, אנחנו רואים אפקטיביות, תלמידים עושים מטלות. רק בחברה החרדית יש עם זה קושי".



