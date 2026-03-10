אזהרה לשעות הקרובות: הפסקות חשמל וקריסת עצים

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפי לקרות ואיך צריך להתהג?

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה צהובה על רוחות בדרום הגולן החל מהבוקר בשעה 6:00 ועד השעה 10:00. על פי ההתראה, צפויה רוח צפון -מזרחית, עם משבים של עד 60 קמ"ש.

למה ניתן לצפות

* יתכנו תנאי נהיגה קשים מהרגיל בשל רוחות צד או בכבישים החשופים לרוחות חזקות, ובפרט בכבישים רטובים.

* יתכנו קשיים בשליטה בכלי תעופה קלים וכלי שייט קטנים.

* יתכנו הפסקות חשמל זמניות.

* תתכן קריסת ענפים ועצים ללא כל התראה מוקדמת.

כיצד מומלץ להתנהג

* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

* יש לחזק ולקבע חפצים רופפים או העלולים להינתק ברוח חזקה כדוגמת אנטנות, אדניות, סככות, כבלים רופפים וכו', ולגזום ענפי עצים בגינה.

* יש לנהוג בזהירות ולהתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.