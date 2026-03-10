אזהרה לשעות הקרובות: הפסקות חשמל וקריסת עצים

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה צהובה על רוחות בדרום הגולן החל מהבוקר בשעה 6:00 ועד השעה 10:00. על פי ההתראה, צפויה רוח צפון -מזרחית, עם משבים של עד 60 קמ"ש.
למה ניתן לצפות
* יתכנו תנאי נהיגה קשים מהרגיל בשל רוחות צד או בכבישים החשופים לרוחות חזקות, ובפרט בכבישים רטובים.
* יתכנו קשיים בשליטה בכלי תעופה קלים וכלי שייט קטנים.
* יתכנו הפסקות חשמל זמניות.
* תתכן קריסת ענפים ועצים ללא כל התראה מוקדמת.
כיצד מומלץ להתנהג
* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
* יש לחזק ולקבע חפצים רופפים או העלולים להינתק ברוח חזקה כדוגמת אנטנות, אדניות, סככות, כבלים רופפים וכו', ולגזום ענפי עצים בגינה.
* יש לנהוג בזהירות ולהתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.
תגובות