מערך הכספים של חיזבאללה תחת אש: כ-30 נכסים הותקפו

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו סניפים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", המשמשים לפי צה״ל למימון פעילות טרור של חיזבאללה

צה"ל השלים אתמול (שני) גל תקיפות נוסף נגד נכסים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", המשמשים על פי צה"ל כמנגנון מימון מרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה. במהלך השבוע האחרון הותקפו כ-30 נכסים של האגודה בלבנון.

לפי הודעת צה"ל, מטוסי קרב של חיל האוויר פעלו בהכוונת אגף המודיעין ותקפו סניפים ומחסני כספים של האגודה, אשר לטענת הצבא משמשים להעברת כספים עבור פעילות הארגון.





צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי הכספים המועברים באמצעות האגודה משמשים בין היתר לרכישת אמצעי לחימה, לייצור אמצעי לחימה ולתשלום משכורות לפעילי הארגון.

עוד נמסר כי התקיפות הן המשך לפעולות שבוצעו בשבוע שעבר נגד נכסי האגודה, כחלק מהמאמץ להעמיק את הפגיעה בתשתיות הכלכליות של חיזבאללה.





יעדי התקיפה צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל הוסיפו כי ארגון חיזבאללה מנצל לדבריהם את המשבר הכלכלי וההומניטרי בלבנון כדי להרחיב את תלות האוכלוסייה בו ולחזק את נוכחותו הצבאית במדינה.

עוד נמסר כי פעילות האגודה וניסיונות השיקום הכלכלי של חיזבאללה מהווים איום על אזרחי ישראל.

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד ארגון חיזבאללה, שלדבריהם הצטרף ללחימה ופועל בחסות המשטר האיראני, וכי לא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל.