לבד בישראל תחת אש: למה נועה קירל ודניאל פרץ נאלצו להיפרד?

בעוד שבעלה הטרי, שוער סאות'המפטון דניאל פרץ, נמצא על המגרשים באנגליה, כוכבת הפופ הגדולה בישראל מוצאת את עצמה בסיטואציה שרבים מאיתנו מכירים מקרוב – לבד, מול הטלוויזיה, תחת איום הטילים מאיראן.

בסשן שאלות-תשובות חשוף במיוחד באינסטגרם, נועה קירל לא ניסתה לצבוע את המציאות בוורוד. כשנשאלה איך היא מתמודדת עם הסטרס של ימי המלחמה, השיבה בכנות מפתיעה: "האמת?? שבעיקר אכילה רגשית חחח".

צילום: מתוך הסטורי של נועה קירל

הכוכבת, שרגילה לתחזק משטר אימונים ותזונה קפדני, הראתה שהיא אנושית בדיוק כמונו כשזה מגיע לצורך בנחמה מהירה במטבח בזמן אזעקות.

הקושי של קירל כפול: מעבר למתח הביטחוני בישראל, היא נאלצת לנהל זוגיות טרייה תחת אש – ומרחוק. מאז החתונה המלכותית של השניים בנובמבר האחרון והמעבר של דניאל לאנגליה, השניים מנסים לגשר על המרחק, אך המצב הביטחוני החריף את הגעגוע.

"אוף, זה תמיד כל כך קשה. אנחנו לא יודעים מתי הפעם הבאה בגלל המלחמה... כבר מתגעגעת", כתבה קירל בסטורי.

למרות הכל, ה"יוניקורן" שלנו לא מאבדת תקווה. לצד ה"נפילה" לאוכל, היא שיתפה שהיא מנסה לנצל את הזמן לחיבור עם המשפחה, חברים ואימונים (כדי לאזן את האכילה הרגשית, כמובן). היא סיכמה במסר מעודד לעוקביה: "מנסה כמה שיותר לשמור על אופטימיות".