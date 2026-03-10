מאחורי הקלעים: יועצי טראמפ לוחצים לסיים את המלחמה

גורמים בממשל האמריקאי לוחצים לגבש אסטרטגיית יציאה, על רקע זינוק במחירי הנפט מעל 100 דולר, סקרים המצביעים על התנגדות ציבורית והחשש מהשלכות פוליטיות של מלחמה ממושכת

בעוד טראמפ מצהיר בפומבי כי המשימה השיגה את רוב יעדיה וכי הוא שואף לסיום מהיר של העימות, חלק מיועצו לוחצים עליו מאחורי הקלעים לגבש תוכנית יציאה מסודרת קרובה. החשש המרכזי של גורמים אלו הוא שמלחמה ממושכת תהפוך לנטל פוליטי וכלכלי כבד מדי עבור הממשל.

אחד הגורמים המרכזיים המניעים את הלחץ לסגת הוא הזינוק החד במחירי הנפט, שעברו את רף 100 הדולר לחבית. יועצים כלכליים הזהירו את הנשיא כי עליית מחירי האנרגיה עלולה לעורר תגובת נגד חריפה בקרב הציבור האמריקני ולפגוע בסיכויי הרפובליקנים בבחירות האמצע הקרובות. בנוסף, סקרים פנימיים שהוצגו לנשיא מצביעים על כך שרוב האמריקנים מתנגדים להמשך המלחמה, מה שמגביר את החשש משחיקת התמיכה בבסיס השמרני.

במקביל, קיימת מתיחות מול הדרג הצבאי וגורמי המודיעין. גורמים בממשל מציינים כי למרות היתרון הצבאי הברור, טהרן אינה מראה סימני כניעה, במיוחד לאחר מינויו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון החדש. מצב זה יצר תסכול אצל טראמפ, שהופתע מהתעוזה האיראנית להמשיך ולחסום את נתיבי השיט במצר הורמוז. יועצים ניציים יותר דוחקים בנשיא שלא לסגת עד להשגת "ניצחון מספק", ומזהירים כי יציאה מוקדמת מדי תשאיר את ישראל ובני ברית אחרים חשופים לתקיפות המשטר.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הכחישה את הדיווחים על חילוקי דעות וכינתה אותם "שטויות ממקורות אנונימיים". לדבריה, המועד לסיום המבצע ייקבע אך ורק על ידי טראמפ, בהתאם להתקדמות בשטח.