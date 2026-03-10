אביחי אדרעי בהודעה חריגה לתושבי דרום לבנון: צאו מיד מביתכם

ברקע המשך התקיפות באזור, דובר צה"ל בערבית פרסם פנייה חריגה לתושבים הנמצאים מדרום לנהר הליטני, והזהיר כי המשך השהייה באזור עלול לסכן את חייהם

דובר צה"ל לשעבר, אביחי אדרעי, פרסם היום (שלישי) אזהרה לתושבי דרום לבנון הנמצאים מדרום לנהר הליטני, וקרא להם להתפנות באופן מיידי מבתיהם ולעבור צפונה מהנהר, על רקע המשך התקיפות באזור נגד תשתיות חיזבאללה.

בהודעה נכתב כי פעילות חיזבאללה באזור מחייבת את צה"ל לפעול נגד הארגון בעוצמה. עוד צוין כי התקיפות באזור נמשכות וכי הכוחות פועלים שם בהיקף משמעותי.

בצה"ל הדגישו כי כל מי שנמצא בסמוך לפעילי חיזבאללה, למתקני הארגון או לאמצעי הלחימה שלו עלול להימצא בסכנת חיים. "הישארות מדרום לנהר הליטני עלולה לסכן את חייכם ואת חיי בני משפחותיכם", נכתב בהודעה.

עוד הוסיפו כי יש להימנע מתנועה דרומה באזור, שכן כל תזוזה לכיוון זה עלולה להעמיד את האזרחים בסיכון.

האזהרה מגיעה על רקע המשך הפעילות הצבאית באזור דרום לבנון והתקיפות שמבצע צה"ל נגד תשתיות ויעדי חיזבאללה.