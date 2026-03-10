נתניהו על התקיפות באיראן: "עוד ידינו נטויה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למלחמה מול איראן, ואמר: "אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה"

ראש הממשלה נתניהו התייחס היום (שלישי) בחמ״ל הבריאות הלאומי, להמשך התקיפות באיראן, ואמר: "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו.

אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה".

מנגד נזכיר שבראיון שהעניק נשיא ארצות הבריתדונלד טראמפ לרשת CBS, השמיע הנשיא הערכה מפתיעה ומרחיקת לכת על מצב הלחימה: "אני חושב שהמלחמה כמעט הושלמה לגמרי. אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר."

טראמפ הוסיף כי התוצאות הפתיעו אותו לטובה, וכי לוח הזמנים מקדים בכמעט חודש שלם את ההערכות המקוריות - מצב שלפי תחזיות המודיעין האמריקאי אמור היה להתרחש רק כעבור ארבעה עד חמישה שבועות מפתיחת המבצע.

החשש בישראל הוא כי ארה"ב תעצור פתאום את המלחמה, בשל לחצים בינלאומיים הקשורים גם לנסיקה במחיר הנפט בעולם, שזינק מרמה של 70 דולר לחבית לעבר רמה של 110 דולרים ויותר.







