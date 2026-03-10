דיווח: איראן דוחה לחלוטין משא ומתן מול ארה"ב

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שלל אפשרות של משא ומתן מול ארה"ב: "יש לנו ניסיון מר עם זה"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התראיין הלילה (שלישי) לרשת PBS ושלל אפשרות של משא ומתן מול ארה"ב: "אני לא חושב ששיחות או משא ומתן עם האמריקנים יהיה שוב על הפרק, יש לנו ניסיון מר מאוד.

אני לא חושב שיש להם איזשהו שלב סיום ריאליסטי בראש, כי אנחנו רואים איזשהו כאוס".

עוד הוא התייחס למבצע האמריקני ואמר: "הם חשבו שבתוך יומיים-שלושה הם יוכלו להביא לשינוי משטר, ויוכלו להשיג ניצחון מהיר, אבל הם נכשלו. אז אני מאמין שתוכנית א' הייתה כישלון, ועכשיו הם מנסים תוכניות אחרות, אבל כולן נכשלות גם כן.

הם התחילו בצעד מסוכן מאוד - תקיפת התשתיות שלנו. כתוצאה מכך, אפשר לראות את עליית מחירי הנפט בכל העולם. לא בגללנו ייצור הנפט והובלתו הופסקו, אלא בגלל התוקפנות של הישראלים והאמריקנים נגדנו.

הם הפכו את כל האזור לחסר ביטחון". יחד עם זאת הוא הדגיש: "לא סגרנו את מצרי הורמוז, אנחנו לא מונעים מהם לשוט, אך זו התוצאה של התוקפנות".

כמו כן, כשנשאל על גל המחאות שפקד את איראן בחודש שעבר, ענה: "ובכן, איפה המפגינים האלה? יש לנו עכשיו מיליוני אנשים ברחובות שתומכים ברפובליקה האסלאמית, במנהיג העליון החדש, בצבא".



