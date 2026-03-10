הבכיר הישראלי לתושבי המרכז: "מה שראיתם עד עכשיו הוא כלום"

איתן דוידי, יו"ר מושב מרגליות, חשף מעט מן המתרחש בצפון ומזהיר את תושבי המרכז כי מה שהם חוו אתמול בעקבות ירי חיזבאללה הוא כאין ואפס לעומת מה שהם ירגישו.

בראיון לרדיו 103fm סיפר דוידי כי הוא עצמו נפצע באורח קל מהירי הבלתי פוסק ליישובו, ודרש מישראל לערב את מדינת לבנון בתוך הלחימה בחיזבאללה.

דוידי סיפר על חוויותיו האישיות מימי הקרב האחרונים. "בלילה האחרון אנחנו בריצות לממ"דים. מרגליות חטפה שתי קטיושות הלילה. בשבוע שעבר חטפתי ליד חוות הלולים שלי. נפצעתי באורח קל ומעדתי, נהדפתי אחורה וקיבלתי מכה. הפצוע הקל מהשבוע שעבר הוא אני. אני עכשיו בסדר גמור".

"עברנו עוד לילה בלי שינה, ואולי זה הזמן שיהיה פה שינוי. אנחנו פה דרוכים בצפון, רואים מה קורה, רואים איך צה"ל מתארגן ויש ציפייה שלא הייתה פה שנים, אפילו לא במלחמה הקודמת", הוסיף דוידי.

לדבריו של יו"ר מרגליות, "אנחנו רואים את הדריכות ונמצאים בקשר עם גורמים בכירים בצה"ל. אני רואה זרימת כוחות צבא שמגיעים לכל פינה,זה לא מה שהיה בפעם הקודמת. קולות המלחמה היום אחרים לגמרי, אני מקווה שאני לא טועה ולא תמים".הוא הכריז: כל הצפון מחכה לזה, רבותי, חזרנו אחרי מלחמה ארוכה מאוד, ואין מנוס מלהביא את השקט דרך המלחמה".

להפריד בין חיזבאללה לבין לבנון? "קשקושיאדה"

דוידי סבור כי ההפרדה בין חיזבאללה לבין מדינת לבנון שגויה. "אני שומע קולות בזמן האחרון שממשלת לבנון הוציאה מחוץ לחוק את האיראנים ואת כל הקשקושיאדה הזאת. אני לא יודע מה הם יכולים ומה הם רוצים - אנחנו דורשים כניסה ללבנון ועשיית סדר אחת ולתמיד", אמר. "הכפר מיס אל ג'בל שאני רואה מפה שומם, וככה זה צריך להמשיך להיות".

באותו נושא אמר: "שמעתי באחד מכלי התקשורת שארצות הברית אמרה ללבנון שישראל לא תפגע להם בתשתיות האזרחיות - זאת פגיעה בביטחון ישראל. אנחנו צריכים להכניס למעגל הזה את אנשי לבנון שיבינו שחיזבאללה היא לא רק הבעיה שלנו, הוא בעיה שלהם. ואם לא, נפגע להם בתשתיות אזרחיות - בחשמל, במים, בגשרים ובשדות התעופה". הוא הדגיש: "אם במרגליות לא היה חשמל שלשום בלילה, גם בבירות צריכים לשבת בחושך. זה לא עובד ככה, כל לבנון בתוך המערכה".

"לחבר'ה האלה יש הרבה אמצעים"

דוידי הציע שלא לזלזל באוייב. "גם אז, אי שם בנובמבר 2024 כשחתמו על הפסקת אש, אמרתי שחיזבאללה לא מוכרע ולא מוכנע. אמרו לי שהוא רצוץ ושבור ויהיה קשה לו להשתקם. הוא משגר היום כאין וכאפס לעומת היכולות שיש לו - אל תזלזלו בו".

הוא הוסיף כי "לחבר'ה האלה יש הרבה אמצעים ונראה את זה בהמשך. זה יגיע גם למרכז ולשרון, יש להם הרבה יכולות".