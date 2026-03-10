מוטי קרפל: למי מגיע הקרדיט על המבצע באיראן?

הוגה הדעות הימני, מוטי קרפל, מתייחס לשאלת הקרדיט על ההצלחה הישראלית - אמריקאית באיראן, ואומר כי כמו שהאחריות על אירועי השבעה באוקטובר מוטלת על נתניהו, כך גם הקרדיט על המבצע באיראן הוא שלו.

קרפל כתב: "את ההישג מול איראן צריך לזקוף לזכותו של נתניהו, כאילו לא היה הכישלון של ה-7 באוקטובר, ואת הכישלון של ה-7 באוקטובר צריך לזקוף לחובתו, כאילו לא היה ההישג של המלחמה מול איראן. בשני המקרים – זה שלו".

"נכון, ההישג מול האיראנים הוא כמובן גם בזכות הטייסים ואנשי התחזוקה של חיל האוויר, אנשי המוסד והמודיעין, המהנדסים ומפתחי ההייטק, ובעצם האומה כולה, אבל הוא לקח על עצמו את האחריות וקיבל את ההחלטות. הוא גם גייס את ארה"ב לעניין".

קרפל השווה וכתב: "וכך גם בנוגע ל-7 באוקטובר: הכישלון הוא גם של המודיעין, השב"כ, חיל האוויר שנעלם וצה"ל כולו, וגם של החברה הישראלית כולה שהעדיפה את ה"אכול ושתה" ושאר אשליות, על פני מבט מפוכח מול המציאות. אבל נתניהו הוא אבי הקונצפציה של הכלת החמאס".

קרפל לא שולל את הקשר בין האירועים: "ובעצם, יש קשר אמיץ בין שני האירועים: סביר מאוד שההתרכזות של נתניהו באיום הגרעין של איראן במשך עשרות שנים, כאילו אין עוד מלבדו, הביאה אותו לזלזל באיום של החמאס,

להעדיף להכיל אותו, ולראות בו בעיה משנית שאסור לה לגרום לו

להסיח דעתו מהאיום האיראני".

"אבל הקשר בין שני האירועים עמוק יותר", כתב קרפל והסביר: "לולא האסון של ה-7 באוקטובר, החברה הישראלית לא הייתה מוכנה תודעתית, לעשות את המתבקש מול איום הגרעין האיראני. כנראה גם לא ביבי. בשני המקרים – זה שלו. קודם כול שלו".