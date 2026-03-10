אייכלר בסיור בשומרון: "השפלה לא יודעת כמה היא חייבת לכם"

במהלך סיור בשומרון הגיע סגן השר ח"כ הרב ישראל אייכלר לנקודת התצפית "המרפסת של המדינה" בפדואל יחד עם יוסי דגן. אייכלר שיבח את תושבי האזור ואמר כי רבים במרכז הארץ אינם מודעים למסירותם של המתיישבים.

סגן שר התקשורת, ח"כ הרב ישראל אייכלר (יהדות התורה), הגיע לביקור בנקודת התצפית "המרפסת של המדינה" ביישוב פדואל שבשומרון, כאורחו של ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן. במהלך הביקור שיבח אייכלר את ההתיישבות באזור ואמר כי תושבי השפלה אינם תמיד מודעים לחשיבות פעילותם של תושבי האזור.

יוסי דגן ואייכלר צילום: רועי חדי

אייכלר נזכר בסיוריו הראשונים במקום לאחר מלחמת ששת הימים, וציין את התפתחות ההתיישבות מאז. לדבריו, ההתיישבות באזור גדלה באופן משמעותי וכיום מונה למעלה מחצי מיליון תושבים.





במהלך הביקור ביישוב ברוכין נשמעה אזעקה. ראש המועצה יוסי דגן וסגן השר נכנסו למרחב מוגן בישיבת ברוכין, שם שהו עד לסיום האירוע ולמדו תניא בחברותא.





סגן שר התקשורת, הרב ישראל אייכלר סייר בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן צילום: צילום: רועי חדי

אייכלר אמר במהלך הביקור: "כל יושבי השפלה אינם מעריכים ואינם יודעים כמה הם חייבים לכם על המסירות שלכם לשבת פה במקום הזה, בסיכונים שהיו אז ובסיכונים שיש היום. ברוך ה', היום כבר כולם מבינים. היום כולם יודעים שבכל מקום בארץ היהודים הם מיעוט, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוחדים ומלוכדים".

עוד הוסיף: "מה רואים פה? מחדרה עד אשקלון, כולל השומרון, כולנו עם אחד בארץ הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה לסגן השר על הביקור ואמר כי הוא רואה בו שותף להתיישבות באזור. לדבריו, ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול למרות האתגרים.

דגן אמר: "אני מודה לך, הרב אייכלר היקר. אתה שותף גדול של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אנחנו מבינים שאנחנו שליחים של כל עם ישראל, וחובה עלינו לפעול יחד בשביל עם ישראל, בשביל תורת ישראל ובשביל ארץ ישראל".