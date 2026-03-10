נקבע מותו של הפצוע האנוש במטח למרכז אתמול

הבוקר (שלישי) הותר לפרסום כי פועל בניין נוסף נפטר מפצעיו לאחר שנפגע אמש מנפילת רסיסים באתר בניה במרכז.
בכך מספר ההרוגים מהנפילה עולה לשלושה.
נזכיר כי אמש דווח על 6 זירות נפילה במרכז הארץ, תחילה דווח על שני בני אדם שנפצעו באורח אנוש באתר בנייה ביהוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי, כשהם מחוסרי הכרה. זמן קצר לאחר מכן, נקבע מותו של אחד הפצועים, שתואר כגבר בן 40. הפצוע השני פונה לבית החולים ונפטר גם הוא. פראמדיקית מד"א ליז גורל ששהתה בזירה סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, 2 הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה." במקביל, צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 30 שנפצע באורח קשה עם פציעות מרסיסים בזירה אחרת באור יהודה, והוא פונה לבית החולים.
נזכיר כי אמש דווח על 6 זירות נפילה במרכז הארץ, תחילה דווח על שני בני אדם שנפצעו באורח אנוש באתר בנייה ביהוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי, כשהם מחוסרי הכרה.
זמן קצר לאחר מכן, נקבע מותו של אחד הפצועים, שתואר כגבר בן 40. הפצוע השני פונה לבית החולים ונפטר גם הוא.
פראמדיקית מד"א ליז גורל ששהתה בזירה סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, 2 הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה."
במקביל, צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 30 שנפצע באורח קשה עם פציעות מרסיסים בזירה אחרת באור יהודה, והוא פונה לבית החולים.
תגובות