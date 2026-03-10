איום דרמטי מטראמפ: איראן תיפגע פי 20 ממה שנפגעה עד היום

נשיא ארה"ב מזהיר כי כל ניסיון איראני לשבש את זרימת הנפט במצר הורמוז יוביל לתגובה צבאית חריפה במיוחד, ומדגיש כי המהלך נועד גם להגן על מדינות התלויות בנתיב השיט

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שני לשלישי) אזהרה חריפה כלפי איראן, לפיה כל ניסיון מצד טהרן לשבש את זרימת הנפט במצר הורמוז ייענה בתגובה צבאית משמעותית מצד וושינגטון.

בהודעה שפרסם, אמר טראמפ כי אם איראן תנקוט פעולה שתעצור את מעבר הנפט במצר האסטרטגי, היא תיפגע "בעוצמה הגדולה פי עשרים" לעומת הפגיעות שספגה עד כה.

לדבריו, ארצות הברית עשויה לתקוף מטרות נוספות באיראן, שלדבריו "ניתן להשמיד בקלות", באופן שעלול להפוך את יכולתה של איראן להשתקם כמדינה לכמעט בלתי אפשרית.

טראמפ הוסיף כי במקרה כזה "מוות, אש וזעם ישררו עליהם", אך הדגיש כי הוא מקווה שהתרחיש הזה לא יתממש. לדבריו, הוא מקווה ומתפלל כי איראן לא תבחר בדרך זו.

עוד ציין נשיא ארצות הברית כי האזהרה מהווה גם מסר למדינות התלויות במעבר הנפט במצר הורמוז, ובהן סין ומדינות נוספות. לדבריו, מדובר במהלך שנועד להגן על נתיב השיט המרכזי, שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית.

בסיום דבריו הודה טראמפ למדינות העוקבות אחר ההתפתחויות והביע תקווה כי המסר האמריקני בנושא יובן ויוערך.