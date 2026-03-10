חודרי בונקרים בדרך: ארה"ב מעלה הילוך מול הגרעין | פרשנות

ביממה האחרונה הועברו בשקט וללא הודעה רשמית 11 מפציצים אסטרטגיים של חיל האוויר האמריקני מבסיסים בארצות הברית לבסיס אמריקני מרכזי בבריטניה. מדובר במהלך שנעשה ללא פרסום תקשורתי רחב, אך לפי הערכות מדובר בצעד שמטרתו לחזק את הנוכחות האמריקנית בזירה האירופית והקרובה למזרח התיכון.



מדובר במפציצים מהדגמים של b52 b2 ו b1 אשר יכולת נסיעת משקלי הפצצות שלהם גבוהה מאוד. הם חודרי בונקרים כשפצצות שמוטלות ממטוס קרב לא מסוגלות לחדור כפי שחווינו וראינו בעבר בתקיפה הלילית על אתר הגרעין בפורדו ובסביבתה.



הגעת המטוסים הללו לבסיס בבריטניה הוא נדבך נוסף שבו ארצות הברית מתכוונת להעלות הילוך ולפעול בעצימות ובעוצמה חזקה יותר מאשר היינו עד כה. כדי שנבין על מה מדובר- הרי שכל מטוס כזה מסוגל לשאת פצצות במשקל של עד 34 טון זאת בשל מוטת הכנפיים הרחבה במיוחד של המפציצים.



עצם התקרבותם לאירופה תקל על המטוסים הללו לנוע הלוך ושוב ממרחב אירופה למרחב איראן להטיל שם את הפצצות ולשוב בחזרה. המטוסים הללו המלווים בידי ה-f22 האמריקני ומערכות נוספות אמורים לפעול כנגד אתרי הגרעין של איראן שבהם כמעט ולא נגעו בהם כמו בפורדו באיספהאן בקום ובמקומות נוספים זאת תוך כדי עליית מדרגה מבחינת אמריקנים כנגד המשטר החדש בהנהגתו של בנו של חמינאי שרק נבחר הלילה לעמוד בראש ההנהגה האיראנית.