בני ברק: 5 נעצרו לאחר שהשליכו חפצים לעבר חסידות ויז'ניץ

ההתפרעוית בבני ברק. המשטרה עצרה אתמול 5 חשודים, רובם בני נוער, לאחר שהשליכו חפצים לעבר בניין חסידות ויז'ניץ בבני ברק. הבוקר הם יובאו להארכת מעצר

על רקע ההתפרעויות בבני ברק החל מיום ראשון, משטרת תחנת בני ברק–רמת גן במרחב דן, בסיוע כוחות מתוגברים של יס"מ ומג"ב, המשיכו אמש בהיערכות מול אפשרויות של הבערת הרחובות מצד מפרי סדר ומתפרעים.

דוברות המשטרה

5 עצורים מתוכם 4 נערים

במהלך הלילה זוהו מספר בני נוער כשהם משליכים חפצים לעבר חסידות ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך בבני ברק. השוטרים פעלו במהירות ובאפס סובלנות כלפי האלימות, עצרו חמישה חשודים רובם בני נוער (13, 16, 17, 18, 31, תושבי ב"ב) והעבירו אותם לחקירה. הבוקר יובאו החשודים לדיון בבית משפט.

במשטרה אומרים: משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות כלפי כל מי שינסה לפגוע בסדר הציבורי ובביטחון התושבים. לא נאפשר לקומץ פורעי חוק להטיל מורא או לפגוע בשגרת החיים התקינה בעיר".

במקביל, המשטרה מבקשת להודות לאנשי חסידות ויז׳ניץעל גילוי איפוק במהלך האירועים תוך השמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור.