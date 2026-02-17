לקראת סוף השבוע: הרמטכ"ל באזהרה חמורה

הרמטכ"ל אייל זמיר שיגר בימים האחרונים אזהרה חמורה לדרג המדיני לקראת חודש הרמדאן.

על פי הדיווח בחדשות 12, במכתב, מזהיר הרמטכ"ל מפני הסלמה אפשרית: "ערעור היציבות ביהודה ושומרון יחייב את צה"ל להשקיע כוחות רבים על חשבון זירות אחרות, ולגייס כוחות מילואים נוספים. ממליץ לקיים דיון מדיני, מבצעי ואסטרטגי בהקדם, על מנת לקבל החלטות שיסייעו לשמר את היציבות".

חטיבת הקומנדו מיועדת לסיכול פיגועים ביהודה ושומרון ותגיע לפעילות נקודתית. במהלך סופי שבוע יהיה תגבור נוסף של פלוגות שיגיעו ליהודה ושומרון. המשטרה ושב"כ קיימו היערכות רב ארגונית.

עוד דווח כי מדובר בהמלצות של גורמי המקצוע, מתפ"ש ופיקוד המרכז שהרמטכ"ל אימץ לקראת החודש שידוע בנפיצותו הביטחונית, ומגיע במקביל למתיחות מול איראן, ולדעיכת הלחימה ברצועת עזה. החשש הוא שזה עלול להוביל להתלקחות של זירה נוספת.