עמרי רונן דוחה את טענות הסרבנות: "תרבות שקר, ירדתי להילחם"

פעיל המחאה עמרי רונן, שהצטרף לאחרונה למפלגת "הדמוקרטים", דוחה היום (שלישי) בשיחה ברשת ב' את הטענות שלפיהן תמך בסרבנות במהלך המחאה נגד החקיקה המשפטית, ומציג את עמדתו ביחס לאירועים שהתרחשו באותה תקופה ולביקורת המופנית כלפי מערכת אכיפת החוק.

לדבריו, "גם לא הייתה סרבנות, זו תרבות שקר שאין קשר לעובדות ולמציאות. המונים, מיליונים של אנשים יצאו לרחובות. הודיעו לממשלת ישראל עד כאן, דיקטטורה לא יהיה פה".



עוד הוסיף כי ברגעים קריטיים, לשיטתו, לא נשמעה הנהגה ממשלתית בשטח: "ברגע האמת, כשכל המדינה לא תפקדה, כל שרי הממשלה ירדו למחבוא או משהו כזה, לא שמענו מאף אחד. קפצתי לדרום עם הצוות שלי. אני לא יודע אפילו אם יש לזה הגדרה מילונית, לרדת להילחם בלי צו".

בהמשך התייחס רונן גם למעמדה של מערכת אכיפת החוק בישראל, על רקע עבודתו בעבר במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שעסקה בעבירות של שחיתות שלטונית. לדבריו, "ההתקפה על מערכת האכיפה, משטרה, פרקליטות והיועצים המשפטיים, כל מי שמנסה לשמור פה על חוק וסדר, היא פשוט בלתי נסבלת".