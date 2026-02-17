הסליק במשאית נחשף: 8 שב"חים נשלפו מתוך דופן כפולה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו אמש (שני) שמונה שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בתוך דופן כפולה ברצפת משאית שנבדקה במחסום חיזמא, זאת בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל באח״מ מג״ב עוטף ירושלים.
במהלך הפעילות עצרו הלוחמים משאית חשודה לבדיקה שגרתית. בעת הסריקה זוהה פרט חריג ברצפת תא המטען שעורר את חשדם, ולאחר בדיקה מעמיקה תלשו הלוחמים את רצפת התא ואיתרו שמונה חשודים כשהם שוכבים בתוך חלל הסתרה שנבנה בדופן כפולה.
החשודים, בגירים תושבי שכם, מחנה בלאטה ובית לחם, נעצרו והועברו להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. גם נהג המשאית, אזרח ישראלי תושב ג'לג׳וליה, נעצר והועבר לחקירה.
במג״ב ציינו כי הכוחות ימשיכו לפעול בגזרת קו התפר ובמעברים תוך שימוש באמצעים מודיעיניים ומבצעיים, במטרה לאתר שוהים בלתי חוקיים ולסכל ניסיונות הברחה והסתננות לשטח ישראל.
