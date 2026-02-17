פריחת חורף וזרימת נחלים: שבוע הטבע העירוני יוצא לדרך

עשרות רבות של פעילויות, טיולים וסיורים, לכל המשפחה, ללא תשלום, או בעלות סמלית בלבד, בכל רחבי הארץ לכבוד שבוע הטבע בערים: "להגביר את המודעות לחשיבותם של אתר הטבע בכל עיר ויישוב"

שבוע הטבע העירוני יוצא לדרך: הטיולים והאירועים השנה, הם בסימן מצבן של חיות הבר, לאור הנוכחות המוגברת שלהם, בשנים האחרונות, בסביבה העירונית.

"שבוע טבע עירוני ומקומי, נערך זו השנה ה – 13, במטרה להגביר את המודעות לחשיבותם של אתרי הטבע הקיימים, בכל עיר ויישוב", מסבירה פזית שביד – שייט, האחראית על האירועים, מטעם החברה להגנת הטבע.

"זוהי תקופה של פריחת חורף מדהימה, הרבה ירוק בעיניים, זרימת נחלים ושמש חורפית נעימה ומלטפת. מרבדי פריחה בצבעי אדום, צהוב וסגול, מכסים את הארץ וריחות של שקדיות ורתמים, מרחיבים את הלב והנשימה ומרגיעים את הנפש והנשמה".

באמצעות הפעילויות הרבות הציבור יוכל להכיר את אוצרות הטבע שנמצאים ליד הבית וללמוד על התרומה שלהם, לאיכות החיים היומיומית של כולנו ולשמירה על הטבע. השנה, שבוע טבע עירוני ומקומי, הוא בסימן חיות הבר, יחד עם יום חיות הבר השנתי שחל ב-3 במרץ.

בשנים האחרונות, גוברת הנוכחות של חיות בר בסביבה העירונית – גם יונקים, כמו חזירי בר ותנים, וגם זוחלים קטנים, ציפורי שיר, עופות דורסים ועוד. לדברי פזית נוכחותן של חיות בר גדולות בערים, יוצרת לעיתים בעיות עבורנו, בני האדם: "זהו אתגר מורכב לשמירת טבע. בשבוע הזה, שמנו לעצמנו מטרה, להעלות למודעות את מצבן של חיות הבר בטבע הישראלי, להזכיר את תרומתן לסביבה בה אנו חיים, לתת כללים להתמודדות במפגשים בין האדם, לחיות הבר, בסביבה העירונית ולפוגג חששות מיותרים".

חלק מהפעילויות בשבוע הטבע העירוני, יאורגנו על ידי החברה להגנת הטבע וחלקן מאורגנות על ידי השותפים לאירועים, ובהם - משרד החינוך, רשות הטבע והגנים, הקואליציה למען חיות הבר, מוזיאון הטבע, ע"ש שטיינהרדט, מכון דוידסון, רשויות מקומיות, הכנסת, ועדי פעולה וארגוני סביבה נוספים.

ואלו הפעילויות מטעם החברה להגנת הטבע ברחבי הארץ: רגע של טבע בלב העיר - סיור וטיבוע ציפורים, בתחנה הירושלמית לחקר ציפורים; הסודות של חיות הבר, בבית אוסישקין; מי עבר כאן – סדרת גששות בפארק הצפרות אילת; הגבעות הדרומיות של מודיעין – ליקוט משפחתי בין צמחי המרפא; שישי של קסם, בעין כרם – סודות הטרסות וחגיגה של הטבע המקומי; מתאהבים בעמק הפורח, בין נחל אלכסנדר, לכוכב יאיר – צור יגאל – אירוע קהילתי, לשמירת השטח הטבעי; טיול רכוב לשמורת עברונה ובריכות הפלמינגו; פריחה, טבע ומורשת, בגן לאומי פארק השרון; הציפורים הנודדות, של תחילת האביב, בפארק הצפרות אילת; עכו – הסודות הימיים של החוף הצפוני נחשפים; קסם נחל אזוב – הרפתקה ירוקה בלב חיפה; סיור שקיעה בפארק הצפרות אילת; הקסם החבוי של עכו – טיול משפחתי, בין נחל, לים; חגיגת טבע בגבעות חריש; חוגגים שושן פורים, בעין שקף בקצרין; סיור טבע עירוני והצצה לפרויקטים סביבתיים, בכנסת ומסביב לה, עם מרכז המבקרים בכנסת; אמני ההסוואה של הטבע - הרצאת טד ופעילות למשפחות, בבית לוי אשכול בירושלים; פורים פראי בלב העיר - חגיגת טבע וצלילים, בפארק עמק הצבאים בירושלים.

הפעילויות של שותפי החברה להגנת הטבע, יהיו רבות ומגוונות ויתקיימו בצפון, במרכז ובדרום.

צילום: קובי פינקלר

בצפון הארץ: סיור בקיבוץ אדמית – גינון בר קיימא והטבע המקומי, כתשתית לחיים (מארגן: קיבוץ אדמית); סיור חיות בר בטבע העירוני (מארגן: מועצה מקומית פרדס חנה כרכור); סורגות את הטבע העירוני – תערוכת אומנות קהילתית פתוחה (מארגן: עיריית חריש); שעת סיפור – אגדות בטבע העירוני (מארגן: עיריית חריש); טבע פראי, בין השכונה לים – סיור בסביבה הימית הייחודית של אכזיב (מארגן: קיימא – שומרי החוף והים הגליל המערבי).

צילום: קובי פינקלר

במרכז הארץ: שבוע טבע עירוני, בסימן חיות הבר, בבריכת החורף החדשה, בכפר סבא (מארגן: עיריית כפר סבא); שקדיות, מרציפנים ומופע שירה, בעין כרם (מארגן: אגדת עין כרם); סיור צפרות וטיבוע ציפורים, באגם הסופרלנד (מארגן: עיריית ראשון לציון); הכרת נחל ארזה, הנחל הנסתר של מבשרת ציון (מארגן: ותיקים בסביבה מבשרת ציון); חיות בנחל גליל ים וסביבתו – חיפושית ועיר חיה (מארגן: קהילות נחל גליל ים ולמען הטבע בהרצליה); סיור עטלפים וחיות אחרות בנחל גליל ים (מארגן: קהילות נחל גליל ים ולמען הטבע בהרצליה); סיור ליקוט ויצירה מהטבע, ביישוב גיתית, בקבעת הירדן (מארגן: מועצה אזורית בקעת הירדן); הטבע בפארק אורי וישעי (מארגן: עיריית בית שמש, הסיור הוא באנגלית); ליקוט צמחים בבית נטיף – טבע במרחק נגיעה (מארגן: עיריית בית שמש); כשהטבע והמורשת נפגשים בבית שמש (מארגן: עיריית בית שמש); מסע משחתי בג'ונגל עירוני – סיור משולב הפעלות, במוזיאון הטבע התנכ"י (מארגן: מוזיאון הטבע התנכ"י); מסיבת טבע, בתל מיכל (מארגן: ותיקים בסביבה הרצליה); קסמי נחל חלילים – סיור לילדים ומבוגרים, במבשרת ציון (מארגן: פעילי הסביבה מבשרת ציון והמרפסת הירוקה בהראל); סיור פריחה ובעלי חיים, במצפה נפתוח (מארגן: רמות למען הסביבה); חיי הלילה הסוערים של חיות הבר בצור הדסה (מארגן: עמותת תושבים למען צור הדסה); סוד הגן הקסום – סיור בשבילי הגן הבוטני בצור הדסה (מארגן: עמותת תושבים למען צור הדסה).

צילום: קובי פינקלר

בדרום הארץ: הטבע של שדרות – סיור טבע עירוני, בגבעת השקמה (מארגן: מתנ"ס שדרות); סיור בעקבות החרקים ביער המאכל (מארגן: יער מאכל הסופרים, באר שבע); פורים בטבע – סדנת יצירת תחפושות ברוח תחפושות בטבע, בחוות שבועת האדמה (מארגן: שבועת האדמה, עמותה לחינוך סביבתי ופיתוח קהילתי, באר שבע); ציפורים וצפרות בפארק נחל באר שבע (מארגן: התאגדות הארגונים הירוקים באר בשבע).