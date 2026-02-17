בדיקה ראשונית מעלה: השריפה באזור סמוע לא הייתה "תג מחיר"

כוחות הביטחון בחנו את הזירה וקבעו כי מקור הדליקה בכשל חשמלי שהצית את יריעות הברזנט בדיר וגרם למות בעלי החיים, ללא חשד לרקע פלילי או לאומני

בדיקה ראשונית של גורמי החקירה העלתה כי השריפה שפרצה היום (שלישי) בדיר כבשים באזור סמוע נגרמה כתוצאה מכשל חשמלי, ולא מדובר באירוע בעל רקע פלילי או לאומני. כתוצאה מהדליקה נגרם מותם של הכבשים ששהו במקום.

לפני זמן קצר השלימו חוקרי מז"פ ממחוז ש"י במשטרה, יחד עם צוות חוקרי שריפות ממחוז יהודה ושומרון של כבאות והצלה, בחינה ראשונית של הזירה. מהממצאים שנאספו עולה כי הכשל החשמלי הוביל להתלקחות יריעות ברזנט שסוככו על הדיר, ומשם התפשטה האש וגרמה לשריפת בעלי החיים.

במשטרה מציינים כי בשלב זה לא עלה חשד למעשה מכוון, וכי ממצאי הבדיקה הראשונית מחזקים את ההערכה שמדובר באירוע שנגרם מתקלה טכנית. החקירה נמשכת, ובמידת הצורך ייבחנו ממצאים נוספים.