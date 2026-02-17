בזמן המשא ומתן: חמינאי מאיים ב"מכה הרסנית" על ארה"ב

השליט העליון של איראן לא מוריד את הרגל מהגז, וממשיך לשגר איומים חריפים אל עבר ארצות הברית והנשיא טראמפ למרות שיחות המשא ומתן

האייתולה עלי חמינאי, לא נראה כמי שהמגעים בין וושינגטון וטהראן עושים עליו רושם רב. בזמן שסבב השיחות השני נפתח בשוויץ, חמינאי ממשיך לאיים בדם והרס על ארצות הברית.

חמינאי אמר את הדברים החריפים בהצהרה לטלוויזיה המקומית באיראן, בדבריו איים חמינאי: "האמריקאים ממשיכים לאיים שהם שולחים ספינות מלחמה לאזור, ספינות מלחמה הן דבר מסוכן, אך מסוכן הרבה יותר הוא הנשק שישלח אותן אל המצולות".

חמינאי המשיך ושיגר עקיצה ישירה אל הצבא האמריקאי: "גם הצבא החזק ביותר בעולם יכול לפעמים לספוג חבטה כל כך הרסנית, שאפילו הוא לא יוכל להתאושש ממנה". איים המנהיג העליון האיראני.