הגיעה: נושאת המטוסים המתקדמת בעולם עשתה צעד נוסף אל איראן

נושאת המטוסים של הצי האמריקאי (צילום: מתוך ויקימדיה) צילום: נושאת המטוסים של הצי האמריקאי (צילום: מתוך ויקימדיה)

נושאת המטוסים ג'רלד פורד, מספינות הדגל של הצי האמריקאי, ונושאת המטוסים המתקדמת ביותר של ארה"ב הגיעה אל הים התיכון

לאחר הפלגה בהולה מאזור הקריביים בדרום אמריקה, אל עבר המזרח התיכון, נושאת המטוסים האימתנית ג'רלד פורד, מהמתקדמות ביותר בצי האמריקאי, עשתה צעד נוסף בדרך לאיראן ונכנסת כעת אל הים התיכון דרך מצר גיברלטר.

גורמים באגן המערבי של הים התיכון כי לאחר הפלגה במלוא הקיטור אל עבר המזרח התיכון, נושאת המטוסים המתקדמת בעולם הגיעה אל הים התיכון. נושאת המטוסים ג'רלד פורד תועדה חוצה את מצרי גיברלטר בין ספרד ומרוקו.

הנשיא טראמפ הודיע לפני מעל לשבוע כי הורה על העברתה של הפורד אל מרחב הפעולה של סנטקום, פיקוד המזרח התיכון האמריקאי, כתגבורת אזורית "לכל מקרה" כפי שתיאר כך הנשיא.

הפורד נחשבת לכלי המלחמה המתקדם ביותר שמחזיק בו הצי האמריקאי, היא מוגדרת "סופר-נושאת" ובעלת יכולות טכנולוגיות מתקדמות ביותר, נושאת המטוסים היא מסוג נימיץ, הסדרה המתקדמת ביותר והיא החדשה ביותר שמחזיקה ארה"ב ונכנסה לפעילות רק ב-2017.

הספינה נחשבת לפלטפורמה "All in one" על פי הדוקטרינה האמריקאית, מכונת מלחמה משייטת עם יכולות שיבוש, איסוף מודיעין, הנחתת כוחות, שיגור טילים והוצאת יעפי תקיפה עצומי מימדים, היא גם שימשה כעמוד השדרה של פעילות הצי האמריקאי ללכידת מדורו בוונצואלה.