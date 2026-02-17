יום המשפחה 2026: המלצות לצפייה בסרטים הכי משפחתיים שיש

יום המשפחה 2026 הוא הזדמנות מצוינת להזכיר לעצמנו שעם כל הכבוד לקבוצות הווטסאפ המשפחתיות (ולמיוט שהן נמצאות בו), אין תחליף לזמן איכות אמיתי מול המסך. אלו המלצות הצפייה שלנו

יום המשפחה הוא הזדמנות טובה להמלצות צפייה משפחתית. בעקבות המאורע בחרנו לכם 5 המלצות חמות שמיועדות לכל הגילים.

1. זוטופיה 2 (Zootopia 2)

למה דווקא עכשיו: זהו הלהיט הגדול של סוף 2025, ואם עדיין לא ראיתם אותו עם הילדים – יום המשפחה הוא התירוץ המושלם.

העלילה בקצרה: ג'ודי הופס וניק ויילד חוזרים להרפתקה חדשה בעולם החיות המורכב. מעבר להומור המבריק ולמתח, הסרט עוסק בשיתוף פעולה ובקבלת האחר – ערכים שהם בסיס לכל בית בריא.

טיפ לצפייה: חפשו את ה"איסטר אגס" (רמזים חבויים) לסרטי דיסני הקלאסיים, זה יעסיק את המבוגרים בזמן שהילדים מהופנטים מהאנימציה.

2. הכל בראש 2 (Inside Out 2)

הזווית המשפחתית: הסרט הזה הוא חובה לכל הורה למתבגרים (או לכאלו שבדרך לשם).

העלילה בקצרה: ריילי כבר נערה, ואל חדר הבקרה נכנסות רגשות חדשים ומסובכים כמו "חרדה" ו"קנאה". זה סרט שמסביר בצורה גאונית ומרגשת למה הילדים שלנו (ואנחנו) מתנהגים לפעמים כמו שהם מתנהגים. הוא פותח פתח לשיחה משפחתית אמיתית על רגשות, בלי שזה ירגיש כמו שיעור בבית ספר

3. המיטשלים נגד המכונות (The Mitchells vs. the Machines)

הכי קרוב למציאות: אם המשפחה שלכם מרגישה לפעמים כמו כאוס מהלך, הסרט הזה יגרום לכם להרגיש בבית.

העלילה בקצרה: משפחה קצת מוזרה יוצאת לטיול דרכים בדיוק כשמתחילה מהפכת רובוטים עולמית. זהו סרט מצחיק בטירוף, קצבי מאוד, שחוגג את הדינמיקה המשפחתית הלא-מושלמת ואת הכוח שיש בלהיות "מוזרים ביחד".

4. אנקאנטו (Encanto)

הריפוי המשפחתי: סרט שכולו שיר הלל למשפחה המורחבת, עם פסקול שאי אפשר להוציא מהראש (כן, גם ב-2026 אנחנו עדיין לא מדברים על ברונו).

העלילה בקצרה: משפחת מדריגל חיה בבית קסום שבו לכולם יש כוחות – חוץ מלמירבל. המסע שלה מגלה שהלחץ להיות "מושלמים" עבור המשפחה הוא לפעמים הכוח שמפרק אותה, והאהבה הפשוטה היא זו שבונה אותה מחדש.

5. פלא (Wonder)

הבחירה המרגשת: קצת לייב-אקשן (סרט עם שחקנים) כדי לאזן את האנימציה.

העלילה בקצרה: סיפורו של אוגי פולמן, ילד עם לקות בפניו שנכנס לראשונה לבית ספר רגיל. זהו סרט על טוב לב, אבל בעיקר על הגב שהמשפחה נותנת לילד מול עולם שלא תמיד מקבל אותו. הכינו את הממחטות, אבל מהסוג הטוב.