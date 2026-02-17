המו"מ מתחדש, בכיר איראני מזהיר: "לא נקבל דרישות לא ריאליות"

המגעים בין ארצות הברית והמשטר האיראני מתחדשים ברגעים אלו בשוויץ, בכיר איראני מסר בעילום שם כי" הגיעו עם הצעות משמעותיות"

הסיבוב השני למשא ומתן בין איראן וארצות הברית נפתח כעת בשוויץ, שר החוץ האיראני עראקצ'י והשליח המיוחד וויטקוף עושים את דרכם אל חדרי המשא ומתן, באותו זמנים גורמים איראניים משמיעים אופטימיות זהירה אך מסייגים כי לא יקבלו "שאיפות לא מציאותיות" מארצות הברית.

לאחר שבועיים של הפסקה, השיחות בין טהראן ו-וושינגטון מתחדשות, בעוד שטראמפ הצהיר כי הוא מצפה לראות התגמשות משמעותית מצד האיראנים, בטהראן משגרים הסתייגויות משלהם. בכיר איראני ששוחח עם גופי תקשורת בינלאומית מסר כי בעוד איראן הגיעה מסורה למו"מ, לטהראן עדיין נותרו קווים אדומים.

"המפתח לקיום דיאלוג פורה בין הצדדים יבחן על פי מוכנותה של ארצות הברית לעסוק ברצינות בהסרת סנקציות, בנוסף להימנעות מהצבת דרישות דמיוניות ולא ריאליות". הסביר הבכיר שנותר בעילום שם.

"איראן מגיעה בגישה פתוחה וחיובית לשיחות מול ארה"ב, אך אין לנו התחייבויות מוקדמות לתוצאה מסוימת, אנחנו מגיעים עם הצעות משמעותיות וממשיות".