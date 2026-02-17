רולטה רוסית בכביש: האופנוען שדהר בפרעות וכמעט הרג נהגים

רוכב אופנוע תושב קריית אתא בשנות ה-20 לחייו נעצר היום (שלישי) לחקירה לאחר שנהג במהירות מופרזת, השתולל בכביש וסיכן את משתמשי הדרך. בתום החקירה קיבל החשוד זימון לדיון בבית המשפט.

צילום: דוברות המשטרה

על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח זיהו השוטרים אופנוע הנוסע בצורה פראית, תוך עקיפת כלי רכב ונהיגה במהירות חריגה. השוטרים הורו לרוכב לעצור, והוא עוכב ובהמשך נעצר לחקירה בתחנת המשטרה.



במשטרת ישראל הדגישו כי הם רואים בחומרה עבירות תנועה חמורות וכי ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים עבריינים, במטרה להגן על ציבור משתמשי הדרך ולמנוע פגיעות מיותרות.