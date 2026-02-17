מבזקים
רולטה רוסית בכביש: האופנוען שדהר בפרעות וכמעט הרג נהגים

הרוכב זוהה במהלך פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח כשהוא עוקף רכבים ונוהג בפראות, נעצר לחקירה וקיבל זימון לדיון בבית המשפט

ל' שבט התשפ"ו
משטרה צילום: ניידת משטרה, אילוסטרציה | צילום: אביר סוטלן/ פלאש 90

רוכב אופנוע תושב קריית אתא בשנות ה-20 לחייו נעצר היום (שלישי) לחקירה לאחר שנהג במהירות מופרזת, השתולל בכביש וסיכן את משתמשי הדרך. בתום החקירה קיבל החשוד זימון לדיון בבית המשפט.

צילום: דוברות המשטרה

על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח זיהו השוטרים אופנוע הנוסע בצורה פראית, תוך עקיפת כלי רכב ונהיגה במהירות חריגה. השוטרים הורו לרוכב לעצור, והוא עוכב ובהמשך נעצר לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרת ישראל הדגישו כי הם רואים בחומרה עבירות תנועה חמורות וכי ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים עבריינים, במטרה להגן על ציבור משתמשי הדרך ולמנוע פגיעות מיותרות.

