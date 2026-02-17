היום המכריע הגיע: סיבוב שני לשיחות בין איראן וארה"ב

הסבב השני של מגעים בין איראן וארצות הברית במסגרת הניסיון להגיע להסכם גרעין והסדרה אזורית יפתח תוך זמן קצר בשוויץ, בינתיים הצדדים ממשיכים להחליף איומים ולצבור כוחות צבא

לאחר קרוב לשבועיים מאז סבב השיחות הראשון שהתקיים בין המדינות בבירת עומאן, מתווכים מטעם ארצות הברית ואיראן יפגשו בהמשך היום לסבב שיחות שני, כאשר על פי מירב הדיווחים, הצדדים עדיין רחוקים מהסכמות.

מטעם איראן ינכח שוב שר החוץ האיראני, ואחד מבכירי המשטר המוכרים והוותיקים היחידים שנותרו פעילים בזירה הבינלאומית מאז התקוממות האזרחים באיראן, והטבח האכזרי שספגו תחת ידיו של המשטר. בעוד מטעם הבית הלבן צפוי להגיע השליח המיוחד סטיב וויטקוף.

גם בשלב זה, על פי גורמים רבים, השיחות עדיין לא הבשילו אל מסגרת תנאים מגובשת, כאשר שני הצדדים דיווחו על סקפטיות ופסימיות מאז הסבב הראשון, כאשר על פי מקורות ערביים, איראן ניסתה לדרוש את הגבלת השיחות לתחומם הגרעין בלבד, בעוד בוושינגטון דרשו הסכם רחב שיכלול גם מנגנוני פיקוח על תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית ועצירת מימון אל ארגוני הטרור האזוריים.

טראמפ הציב מוקדם יותר דרישה מרומזת לטהראן, ובעצם קרא למשטר האייתולות להציג לנשיא וויתורים משמעותיים בשיחות שיתקיימו מאוחר יותר היום, טראמפ אף הצהיר כי יהיה חלק מהמגעים, באופן לא ישיר.

למרות סבב השיחות הראשוני, הטמפרטורות בין הצדדים לא התקררו, כאשר וושינגטון ממשיכה למשוך כוחות מאסיביים אל האזור, בזמן שאיראן מנסה להרתיע את האזור כולו. רק אתמול קיימו משמרות המהפכה תרגיל לוחמה ימית בו הטביעו ספינות במייצרי הורמוז הקריטיים לתעשיית האנרגיה העולמית.

ייתכן מאוד שסבב השיחות הנוכחית יתגלה כגורלי ביותר, שכן במידה והאיראנים לא יציגו וויתורים שיספקו את הנשיא טראמפ, ייתכן כי יחליט להפעיל את הצי המאסיבי שחונה דרומית לחופי איראן, בעוד אם האיראנים יזהו הקשחת עמדות, נראה שהאפשרויות שיוותרו להם, יהיו מצמצמות ביותר.