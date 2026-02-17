"בקסטריט בויז" בסלון: הצעצוע המטורף שכל ילד ניינטיז רוצה

בזמן שאנחנו מנסים להבין איך לדחוף עוד שידה לסלון, ניק קרטר, הכוכב הנצחי של ה"בקסטריט בויז", התחדש בתוספת שכל ילד משנות ה-90 (וגם היום) היה חולם עליה

כל מי שגדל בשנות ה-90 חלם על מכונת משחקים כזאת אצלו בבית. אתמול (שני) כוכב הבקסטריט בויז הגשים את החלום הזה, ובענק.

קרטר שיתף אמש (שני בלילה) סרטון בחשבון האינסטגרם שלו שמתעד רגע של אושר טהור: הגעתה של מכונת משחקי ארקייד בעיצוב אישי ומרהיב, שהוכנה במיוחד לכבוד סדרת ההופעות המצליחה של להקת הבקסטריט בויז בלאס וגאס. המכונה, שכולה הומאז' לקריירה המפוארת של הלהקה בעיר ההימורים, נחתה ישירות בביתו של ניק – ונראה שהוא התרגש לא פחות מהמעריצים.

אבל עם כל הכבוד לניק, הכוכבים האמיתיים של הסרטון היו הילדים שלו. ברגע שהמכונה הותקנה, הם מיהרו להשתלט על הג'ויסטיקים ולהראות לאבא מי הבוסים האמיתיים בשלב הבונוס. מדובר ברגע משפחתי מתוק במיוחד, שמוכיח שגם כשאתה חלק מאחת הלהקות הגדולות בהיסטוריה, התואר הכי חשוב שלך הוא "האבא המגניב עם הארקייד בבית".

בין סיבובי הופעות עולמיים ללו"ז צפוף, נראה שקרטר מצא את הדרך המושלמת להביא את האנרגיה של ווגאס לסלון הפרטי שלו. עכשיו רק נשאר לחכות להזמנה לטורניר.