הנומרולוג מעריך: זה התאריך בו המשטר באיראן יקרוס

הנומרולוג רמי שקלים, התראיין היום (שלישי) ל'מעריב', בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן ולקריסת המשפט האיראני.

בתחילת דבריו הוא אומר כי הוא "ציינתי את חודש 02/2026 כנקודת מפנה לכיוון של פעולה כנגד איראן. עתה, משאנו נמצאים בחודש זה, אני מדייק יותר את מנעד הזמנים לתקיפה באיראן. כבכל ניתוח נומרולוגי, גם בחישוב זה קיים צורך בנקודה או נקודות משען לצורך החישוב הנומרולוגי. אלה נמצאים בתאריך יסוד הרפובליקה האיסלמית, ובתאריך לידתו שלהמנהיג העליון של איראן, ח'מינאי".

עוד הוא הוסיף כי "ראשית יש לציין, כי הרפובליקה האסלאמית של איראן נוסדה בשלוש פעימות. פעימה ראשונה אירעה בתאריך 11/02/1979, יום ניצחון המהפכה האסלאמית, בתאריך זה קרסו סופית מוסדות השלטון של השאה, והצבא הכריז על ניטרליות, מה שסלל את הדרך לעליית האייתוללה ח'ומייני לשלטון.

פעימה שניה אירעה בין התאריכים 02-03/12/1979, אז נערך באיראן משאל עם, בו הצביעו על פי הדיווחים כ-98% מהמצביעים בעד שינוי שיטת הממשל, ואז גם אושרה חוקת הרפובליקה האסלאמית של איראן. פעימה שלישית אירעה בתאריך 01/04/1979, היום בו הוכרזה איראן באופן רשמי כרפובליקה אסלאמית.

המנהיג העליון של איראן,עלי חוסייני ח'מינאי, נולד בתאריך 19/04/1939. בתאריך 01/09/1981 נבחר לתפקיד מזכיר הרפובליקה האסלאמית, וכעבור שבוע נבחר לתפקיד נשיא איראן. עם מותו של ח'ומייני ב- 03/06/1989, מינתה מועצת החכמים של הרפובליקה האירנית את ח'מינאי להחליפו כמנהיג העליון. קורלציה בין התאריכים השונים, מעלה תמונה ברורה וחד משמעית של קריסת השלטון באיראן בזמן הקרוב ביותר".

שקלים הדגיש ב'מעריב' כי "כבכל תהליך בו יש התחלה וסוף, כך גם לגבי איראן, התחלת תהליך הקריסה, כפי שכתבתי במספר מאמרים, מתחיל בתאריך 18/02/2026, אז נוצרת זווית דיסוננטית קשה במפתו האסטרו-נומרולוגית של ח'מינאי. זווית זו, תתבטא בקשיים הולכים וגדלים בהם יתקל, ותוביל לבסוף לפגיעה בו. תאריך 25/04/2026 מהווה עוד נקודת ציון בנפילתה של הרפובליקה האיסלמית באיראן.

אם כן, לפי החישובים המופיעים כאן, קרב מאוד קיצה של הרפובליקה האיסלמית באיראן, ומנעד הקריסה של שילטון האייתולות באיראן יהיה בין התאריכים 18/02/2026 – 25/04/2026.

תפיסה זו, המובאת כאן, מבטאת גישה פטליסטית ודטרמיניסטית, ולפיה הגורל כתוב ונקבע מראש. ואומנם, מסורת ישראל נותנת כלים לשינוי גזרות, ברם עקרונות מסורת זו לא מוכרים לעמי העולם, ולפיכך נראה כי הדברים הכתובים כאן, אכן יצאו לפועל".