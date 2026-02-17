טלי גוטליב בדרישה מפתיעה: "אני רוצה להיכנס עם נעליים"

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, תקפה את הדיון שמתקיים הבוקר בבית המשפט העליון: "אלוקים, לאן הגענו?"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) תקפה היום (ג') בחריפות את קיום הדיון בבית המשפט העליון בעתירת הרפורמים, הדורשים לאפשר תפילה מעורבת של נשים וגברים יחד ברחבת הכותל המערבי. גוטליב, שנכחה באולם הדיונים, הביעה זעזוע מהעלאת הנושא לפתחו של בג"ץ ומעצם הדרישה לשינוי המנהג במקום הקדוש.

"ברגעים אלה מתקיים דיון בבג"ץ. הרפורמים עומדים על זכותם להתפלל במניין מעורב נשים וגברים יחד ברחבת הכותל", כתבה גוטליב בחשבונותיה ברשתות החברתיות מתוך אולם הדיונים.

"אולי אכנס למסגד עם נעליים?"

בסגנונה הישיר, בחרה חברת הכנסת להמחיש את מה שהיא תופסת כחוסר כבוד למסורת ולכללי המקום, דרך השוואה לפגיעה אפשרית במסגדים: "ואני רוצה להיכנס למסגד עם נעליים", כתבה בציניות, כדי להדגיש כי כשם שקיימים כללים ברורים במקומות קדושים לדתות אחרות, כך יש לכבד את ההפרדה בכותל המערבי.

"אלוקים לאן הגענו", הוסיפה גוטליב בזעזוע. "אני יושבת כאן בדיון ולא יודעת אם לצחוק או לבכות".

המתח בכותל מגיע לבג"ץ

דבריה של גוטליב מגיעים על רקע המאבק רב-השנים של התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות יחד עם "נשות הכותל" להסדרת רחבת תפילה שוויונית. מנגד, הציבור הדתי והחרדי, יחד עם נציגים מהקואליציה, רואים בדרישות הללו ניסיון לפגוע בסטטוס קוו ובקדושת הכותל המנוהל על פי ההלכה האורתודוקסית.