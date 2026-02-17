בן 17 תקף נוסעים בקו שיצא מטבריה לירושלים: "אני אקרע אותך"

נער עלה עם חבריו לאוטובוס, נגח בראשו של אחד הנוסעים ולאחר מכן קילל וירק במהלך הנסיעה. הנהג הבין את גודל הסכנה ונסע ישר לתחנת המשטרה בטבריה, שם נעצר הקטין ונאשם בגין תקיפה. כל הפרטים

סיוט בתחבורה הציבורית בטבריה: ב-7.2 תקף נער בן 17 מטבריה נוסע באוטובוס שיצא לכיוון ירושלים, והמשיך לאיים על שאר הנוסעים.

מחקירת המקרה עולה כי החשוד עלה עם חבריו לאוטובוס, החל להתפרע ובהמשך תקף את אחד מנוסעי האוטובוס תוך שהוא מצמיד לו את ראשו. החשוד דרש מאותו נוסע לקום ממקומו ואמר לו: "באנו להשתלט על האוטובוס". לאחר שהנוסע סירב, נגח בו הנאשם, ורק בהתערבות אחד הנוסעים האחרים, נסוגו החשודים למרכז האוטובוס.



לאחר מכן פתח החשוד במסע של קללות, איומים ויריקות לעבר נוסעי האוטובוס, תוך שהוא מאיים לרסס אותם בגז פלפל. כאשר הנוסע שהותקף קודם לכן ניגש אליו בניסיון להרגיע את הרוחות, ניסה הנער החשוד להכותו באגרוף ואיים עליו: "אני אקרע אותך, אני אשבור אותך פה".

לאחר שהבין נהג האוטובוס את הסכנה המיידית לחייו ולשלום הנוסעים, החליט לסטות ממסלול הנסיעה ולהגיע ישירות לתחנת המשטרה בעיר טבריה. עם הגעתו לתחנה, המשיכו החשודים לאיים עליו ואמרו לו: "יא בן שר××טה, אנחנו נמצא אותך, אל תדאג".

החשוד המרכזי, תושב טבריה בן 17, נעצר לחקירה על ידי שוטרי המחוז הצפוני ועם סיומה הוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, איומים והתנהגות פרועה במקום ציבורי, על ידי יחידת תביעות טבריה צפון, בבית המשפט השלום בטבריה, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.