לפני חשיפת השיר: זה הדירוג של ישראל בהימורי האירוויזיון

אחרי שבועות רבים שישראל הובילה בטבלאות ההימורים, היא יורדת 2 מקומות בטבלה. אלו המדינות שהצליחו לעקוף אותה, אחרי שאחת מהן אף חשפה כבר את השיר הרשמי שלה לתחרות

ישראל הובילה בטבלאות ההימורים של האירוויזיון, עוד בטרם חשיפת השיר של נועם בתן, אבל הלילה (שני) הצליחו לעקוף אותה 2 מדינות.

פינלנד ממוקמת במקום הראשון, ויוון דורגה במקום השני אחרי שחשפה את השיר של הנציג שלה אתמול באופן רשמי.

על פי נתונים של אתרי ההימורים המרכזיים באירופה, ישראל מחזיקה כעת ב-9% סיכויי זכייה בלבד בתחרות הזמר של האירוויזיון.

נזכיר כי השיר הישראלי אושר על ידי איגוד השידור האירופי וייצג את המשלחת הישראלית בתחרות השירים הנצפית באירופה. הוא נכתב על ידי יובל רפאל (נציגת האירוויזיון בשנה שעברה), צליל קליפי ונדב אהרוני.

